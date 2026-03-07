Aksioni i sotëm i RENEA-s zbardhet atentati ndaj Gentian Qarrit, si u ekzekutua me 20 plumba ‘Gëçja’ i Vlorës

Zbardhet vrasja e Gentian Qarrit, ekzekutimi i të cilit ndodhi mbrëmjen e 6 shkurtit 2021.
Autorët kanë pritur për rreth 10 minuta në rrugë, derisa ai të dalë nga ambjentet e një gomisterie aty pranë, dhe të shkojë në lokal.
Pamjet filmike të sekuestruara nga prokuroria e Vlorës, tregojnë se “Toyota Yaris”, ku qëndronin autorët ka lëvizuar pak para se të qëllonin me armë. Pranë ka kaluar një makinë policie, ndaj ata janë detyruar të largohen për tu rikthyer brenda pak çastesh, duke pritur që të dilte objektivi i tyre, Gentian Qarri ose siç thirej ndryshe në Vlorë me nofkën “Gëçe”. Ndaj tij është qëlluar me 20 plumba 6 prej të cilëve në trup.
Nga pamjet filmike të administruara nga policia duket se ndaj tij është qëlluar me automatik nga brenda automjetit tip Toyota jaris që ishte në lëvizje.
Qarri, kishte 3 vite që ishte kthyer në Vlorë pasi ishte i dënuar në itali me 11 vite burgim për akuzën e trafikut të drogës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd