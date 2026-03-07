Kërcënim iranian me raketa, boshatiset aeroporti i Abu Dhabit

Shtetet e Gjirit kanë raportuar se kanë kapur disa raketa balistike dhe dronë, ndërsa Irani dyshohet se ka nisur një valë të re sulmesh hakmarrëse në rajon.
Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për t’iu përgjigjur një kërcënimi me raketa. Sipas një dëshmitari që foli për agjencinë e lajmeve Reuters, disa shpërthime të forta janë dëgjuar në kryeqytetin Abu Dhabi.
Ndërkohë, një burim i Sky News bëri të ditur se Aeroporti Ndërkombëtar Zayed në Abu Dhabi është evakuuar për arsye sigurie. Pasagjerët janë dërguar në zona strehimi nën tokë, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën.
Në Arabinë Saudite, autoritetet njoftuan se kanë rrëzuar katër dronë që po synonin fushën e naftës Shaybah. Ky është raportuar si sulmi i dytë ndaj këtij objekti strategjik brenda pak orësh.
Edhe në Dubai u raportuan shpërthime gjatë orëve të mëngjesit. Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe thanë se bëhej fjalë për “një incident të vogël” të shkaktuar nga mbetje që ranë në tokë pas neutralizimit të një objekti fluturues nga sistemet e mbrojtjes ajrore.
Zhvillimet e fundit vijnë në një moment tensionesh të larta në rajon, ndërsa vendet e Gjirit kanë rritur nivelin e gatishmërisë së sistemeve të tyre të mbrojtjes përballë kërcënimeve të mundshme ajrore.
