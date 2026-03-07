Transportoheshin me dy makina të blinduara, Hungaria i sekuestron Ukrainës miliona euro dhe lingota ari

Një përplasje e re diplomatike ka shpërthyer mes Hungari dhe Ukrainë, pasi autoritetet hungareze sekuestruan dy automjete të blinduara që transportonin miliona euro para të gatshme dhe lingota ari.
Sipas raportimit të The Guardian, automjetet i përkisnin një banke ukrainase dhe po transportonin para dhe ar në rrugë tokësore. Gjatë operacionit u arrestuan shtatë shtetas ukrainas që shoqëronin dërgesën.
Autoritetet hungareze deklaruan se personat e ndaluar dyshohet se kanë lidhje me shërbimet e inteligjencës dhe ngritën dyshime mbi origjinën e parave. Administrata kombëtare e taksave dhe doganave në Hungari njoftoi se ka nisur një hetim për pastrim parash, ndërsa bëhet fjalë për rreth 40 milionë dollarë, 35 milionë euro para cash dhe rreth 9 kilogramë ari.
Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, akuzoi Budapestin për “marrje pengjesh dhe vjedhje parash”. Ai gjithashtu kritikoi kryeministrin hungarez Viktor Orbán, duke pretenduar se skandali po përdoret për përfitime politike para zgjedhjeve në Hungari.
Sipas Oschadbank, banka shtetërore ukrainase, transporti i parave dhe arit ishte pjesë e një procedure rutinë mes Austrisë dhe Ukrainës, e realizuar me rrugë tokësore për shkak të kufizimeve të trafikut ajror në Ukrainë.
Ngjarja vjen në një moment tensioni mes dy vendeve, pas mosmarrëveshjeve për furnizimet me energji dhe për vendimin e Hungarisë për të bllokuar një paketë financiare prej rreth 90 miliardë eurosh për Ukrainën në kuadër të Bashkimi Evropian.
Ndërkohë, presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, reagoi ndaj këtij bllokimi me deklarata të ashpra, të cilat kanë shkaktuar reagime të forta në Budapest.
Autoritetet hungareze kanë bërë të ditur se shtatë shtetasit ukrainas pritet të dëbohen nga vendi, ndërsa mbetet ende e paqartë se çfarë do të ndodhë me paratë dhe arin e sekuestruar.
