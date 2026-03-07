Detaje nga operacioni në Vlorë: Zbardhet pas 5 vitesh vrasja e Gentian Qarrit, urdhërarreste për dy persona

Detaje të reja janë bërë publike në lidhje me operacionin e zhvilluar në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë.
Sipas burimeve nga hetimi, pas pesë vitesh është zbardhur vrasja e Gentian Qarri, ngjarje e ndodhur në vitin 2021. Viktima u ekzekutua me breshëri arme zjarri tip kallashnikov.
Në kuadër të këtij operacioni, autoritetet kanë lëshuar urdhër-arreste për Ines Hajrulla dhe Ervis Hajrulla.
Operacioni është zhvilluar nga forcat speciale të RENEA, të cilat kanë kryer kontrolle në disa zona të qytetit. Hetimet vijojnë për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit.
