Këmbimi valutor sot: Me sa lekë blihen dhe shiten valutat kryesore

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, gjatë ditës së sotme janë regjistruar këto kurse për valutat kryesore ndërkombëtare.
Sipas të dhënave të tregut valutor, një Dollari amerikan blihet me 82.1 lekë dhe shitet me 83.1 lekë.
Ndërkohë, Euro blihet me 95.5 lekë dhe shitet me 96.3 lekë në tregun e këmbimit valutor.
Po ashtu, Franga zvicerane blihet me 105.4 lekë dhe shitet me 106.4 lekë.
Ndërsa Paundi britanik blihet me 109.7 lekë dhe shitet me 110.7 lekë.
Këto kurse pasqyrojnë lëvizjet e fundit në tregun valutor dhe mund të ndryshojnë gjatë ditës në varësi të kërkesës dhe ofertës për valuta në treg.
