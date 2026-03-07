Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Parashikimi i motit për ditën e sotme, 7 Mars 2026
Transmetuar më 07-03-2026, 07:36

Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare përgjatë relieveve malore të vendit dhe zonën e jugut.

Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s

Deti – Valëzimi forcës 1-2 ballë

