Përshkallëzohet konflikti në Iran: Digjet një avion në aeroportin Mehrabad, Izraeli njofton sulme të reja

Një avion është përfshirë nga flakët në Aeroportin Mehrabad, aeroporti më i madh dhe më i ngarkuar për fluturimet e brendshme në Iran. Imazhet satelitore tregojnë dëme në zonën e aeroportit, ku ndodhen disa avionë, ndërsa mediat shtetërore iraniane raportojnë se pjesë të ndryshme të kompleksit aeroportual janë vënë në shënjestër të sulmeve.
Ngjarja vjen pasi ushtria izraelite njoftoi nisjen e një vale të re sulmesh në shkallë të gjerë kundër objektivave strategjikë në Iran. Sipas deklaratave zyrtare, sulmet synojnë infrastrukturën ushtarake dhe sistemet e mbrojtjes që, sipas Izraelit, përbëjnë kërcënim për Forcën Ajrore izraelite.
Më herët, më 4 mars, Izraeli kishte goditur gjithashtu aeroportin Mehrabad, duke deklaruar se sulmet kishin çmontuar sisteme të mbrojtjes dhe të zbulimit, si edhe sektorë të lidhur me prodhimin e helikopterëve në këtë aeroport.
Deri tani nuk është e qartë se cilat pjesë të aeroportit janë goditur në sulmin e fundit, por dëshmitarë në terren raportojnë se bombardimet gjatë natës kanë qenë dukshëm më intensive se më parë.
Ndërkohë, Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, duke komentuar raportimet se Rusia mund të ketë ndihmuar Iranin, deklaroi se çdo veprim i papranueshëm “do të përballet me përgjigje të fortë”. Ai shtoi se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është plotësisht i informuar për zhvillimet dhe komunikimet mes palëve të përfshira.
Sipas ambasadorit të Iranit në Kombet e Bashkuara, që nga fillimi i përshkallëzimit të fundit të konfliktit janë vrarë 1,332 civilë.
Në të njëjtën kohë, Donald Trump deklaroi se prodhuesit amerikanë të armëve kanë rënë dakord të katërfishojnë prodhimin, duke reflektuar rritjen e tensioneve në rajon.
Situata është përkeqësuar edhe në Liban, ku një sulm izraelit goditi një bazë të Forcës Paqeruajtëse të Kombeve të Bashkuara, duke plagosur tre ushtarë nga Gana. Në Bejrut, disa shkolla janë kthyer në strehimore për civilët, ndërsa gjithnjë e më shumë banorë po largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të sulmeve izraelite kundër Hezbollahut.
Nga ana tjetër, Forcat e Mbrojtjes së Izraelit kanë paralajmëruar për disa valë të mundshme sulmesh iraniane, megjithatë deri tani nuk janë raportuar të lënduar në territorin izraelit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se nuk ka asnjë marrëveshje me Iranin përveç “dorëzimit pa kushte” dhe vendosjes së një udhëheqjeje të pranueshme për komunitetin ndërkombëtar.
