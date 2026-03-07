7 Marsi – Dita e Mësuesit: Origjina dhe rëndësia historike

Më 7 mars festohet Dita e Mësuesit, një ditë simbolike kushtuar nderimit dhe vlerësimit të mësuesve për kontributin e tyre të çmuar në arsimimin dhe formimin e brezave të rinj. Kjo ditë shënohet në shkolla dhe universitete me aktivitete të ndryshme kulturore, koncerte dhe programe festive, ku nxënësit dhe studentët shprehin mirënjohjen ndaj mësuesve të tyre.
Origjina e kësaj feste lidhet me hapjen e Mësonjëtores së parë shqipe më 7 mars 1887 në Korçë. Në atë kohë, mësimi i gjuhës shqipe zhvillohej shpesh në fshehtësi për shkak të kufizimeve të vendosura gjatë sundimit të Perandorisë Osmane. Drejtori i parë i kësaj shkolle ishte Pandeli Sotiri, ndërsa në veprimtarinë e saj kontribuuan edhe figura të shquara të Rilindjes Kombëtare, si Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi dhe Thoma Avrami.
Hapja e mësonjëtores u bë e mundur falë përpjekjeve të rilindësve shqiptarë Naim Frashëri dhe Sami Frashëri, të cilët arritën të siguronin lejen për hapjen e saj nga sulltani Abdylhamid II. Gjithashtu, një rol të rëndësishëm në mbështetjen financiare luajti mërgata shqiptare në Rumani, veçanërisht shoqëria “Drita” në Bukuresht.
Në vitet e para të funksionimit, në këtë shkollë u regjistruan rreth 200 nxënës, myslimanë dhe të krishterë, duke e bërë këtë institucion një shembull të rëndësishëm të bashkëjetesës dhe të përhapjes së dijes. Lëndët që mësoheshin përfshinin shkrimin, leximin, gramatikën e gjuhës shqipe, historinë, gjeografinë, aritmetikën dhe edukimin fizik.
Në vitin 1891, në Korçë u hap edhe Mësonjëtorja e parë për vajza, nga Gjerasim Qiriazi dhe Sevasti Qiriazi, duke shënuar një hap të rëndësishëm në përhapjen e arsimit dhe të kulturës kombëtare edhe për vajzat shqiptare.
Gjatë periudhës së regjimit komunist, festa e 7 Marsit u konsolidua edhe më tej dhe u kthye në një traditë të rëndësishme për mësuesit. Nxënësit shpesh vizitonin mësuesit e tyre në shtëpi, duke u dhuruar lule apo libra si shenjë mirënjohjeje dhe respekti.
Sot, kjo festë organizohet kryesisht në ambientet shkollore përmes aktiviteteve kulturore dhe artistike. Në shenjë respekti për historinë e arsimit shqiptar, ndërtesa ku u hap Mësonjëtorja e parë në Korçë është shndërruar në Muzeun Kombëtar të Arsimit, duke ruajtur kështu kujtesën historike të fillimeve të shkollës shqipe.
