Irani: Ngushtica e Hormuzit është e hapur, por do të godasim anijet amerikane dhe izraelite

Irani nuk e ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit dhe nuk do ta bëjë këtë, por Teherani nuk do të jetë përgjegjës për sigurinë e anijeve. Kështu deklaroi zëdhënësi i forcave të armatosura iraniane, Abolfazl Shekarchi, sipas agjencisë iraniane të lajmeve Fars News Agency.
“Ne nuk e kemi mbyllur Ngushticën e Hormuzit dhe nuk do ta bëjmë këtë as në të ardhmen. Nuk do të ndalojmë asnjë anije që përpiqet ta kalojë atë, por deklarojmë hapur se Irani nuk mban asnjë përgjegjësi për sigurinë e anijeve, të ekuipazheve të tyre apo të pajisjeve të tyre”, tha Shekarchi.
“Do të marrim në shënjestër çdo anije që i përket entitetit sionist dhe Amerikës, nëse përpiqet të kalojë nëpër Ngushticën e Hormuzit.”
