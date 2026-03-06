Lufta, gjithçka ndodhi sot

Teheran, 6 mars 2026
Konflikti mes Irani, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli ka hyrë në ditën e shtatë të luftimeve, duke rritur tensionet në të gjithë rajonin e Lindja e Mesme dhe duke shtuar frikën për përshkallëzim të mëtejshëm.
Gjatë një bisede telefonike mes kryeministres italiane Giorgia Meloni, presidentit francez Emmanuel Macron, kryeministrit britanik Keir Starmer dhe kancelarit gjerman Friedrich Merz, u bë thirrje për diplomaci dhe koordinim ushtarak mes vendeve të Bashkimit Europian për të përballuar krizën.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump përjashtoi mundësinë e një marrëveshjeje diplomatike me Iranin për t’i dhënë fund konfliktit. Në një postim në platformën Truth Social, ai deklaroi se “nuk do të ketë asnjë marrëveshje me Iranin përveç dorëzimit pa kushte”.
Sipas gazetës The Washington Post, Rusia po furnizon Iranin me informacione të inteligjencës për të ndihmuar në goditjen e forcave amerikane në rajon, përfshirë pozicionet e anijeve luftarake dhe avionëve amerikanë. Gazeta e cilëson këtë si shenjën e parë të përfshirjes indirekte të një tjetër rivali të madh të SHBA-së në konflikt.
Gjatë ditës së sotme, Izraeli ndërmori sulme të reja ndaj Teheran dhe Bejrut, ndërsa Irani deklaroi se ka lëshuar raketa drejt Tel Aviv. Forcat izraelite thanë se kanë shkatërruar një bunker nëntokësor të lidhur me liderin suprem iranian Ali Khamenei, i cili sipas tyre përdorej nga zyrtarë të lartë iranianë.
Sulmet ajrore izraelite në Liban kundër Hezbollah vazhdojnë, ndërsa nga Bejruti raportohet për mbi 700 mijë persona të evakuuar. Sipas të dhënave ushtarake, rreth 200 raketa janë lëshuar nga Garda Revolucionare Iraniane (Pasdaranët) drejt Izraelit që prej së shtunës, ndërsa 150 raketa të tjera janë qëlluar nga Libani. Shumica e tyre janë interceptuar, pjesërisht edhe nga forcat amerikane.
Paralelisht, tensione janë raportuar edhe me Azerbajxhani, i cili ka tërhequr diplomatët nga Irani. Teherani ka paralajmëruar gjithashtu grupet kurde në Iraku se mund të përballen me sulme nëse lejojnë kalimin e militantëve drejt territorit iranian.
Në Iran, autoritetet kanë zhvilluar një mbledhje të drejtuesve të vendit për të diskutuar mundësinë e thirrjes së Asambleja e Ekspertëve, e cila ka kompetencën të zgjedhë liderin e ri suprem të vendit. Ndërkohë, presidenti iranian Masoud Pezeshkian deklaroi se disa vende kanë nisur përpjekje për ndërmjetësim, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Ndërkohë, mijëra qytetarë iranianë u mblodhën në qendër të Teheranit dhe në qytete të tjera për faljen e së premtes, duke protestuar kundër sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
