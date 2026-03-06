Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fregata raketore italiane “Martinengo” niset drejt Qipros, misioni i parë europian në Mesdheun Lindor
Transmetuar më 06-03-2026, 23:00

Fregata raketore Federico Martinengo, pjesë e klasës Fremm të Marinës Ushtarake Italiane, është nisur sot nga baza detare e Tarantos me destinacion Qipron, në një përgjigje ndaj përshkallëzimit ushtarak në Lindjen e Mesme. Sipas burimeve të “Agenzia Nova”, kjo do të jetë anija e parë europiane që shkon në zonën e krizës në Mesdheun Lindor.

Misioni i Martinengo synon të forcojë mbikëqyrjen detare dhe të mbrojë rrugët strategjike detare në rajon, duke kontribuar në një forcë detare europiane që po organizohet për sigurinë e Mesdheut Lindor. Dërgimi i saj vjen pas sulmit me dron që goditi ishullin e Qipros dhe pas tensioneve në sfondin e konfliktit mes Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.

Ministri italian i Mbrojtjes, Guido Crosetto, kishte deklaruar më parë se Italia është e gatshme të dërgojë mjete detare në rajon së bashku me partnerët europianë për të siguruar stabilitetin dhe mbrojtjen e zonës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

