Pse të porsalindurit nuk as kanë lot, as djersë

Të porsalindurit shpesh duket se nuk qajnë dhe nuk djersijnë, dhe kjo ka një bazë biologjike. Sytë e tyre kanë kanale loti, por këto nuk janë zhvilluar plotësisht. Ata prodhojnë lot të mjaftueshëm për të mbajtur syrin të lagur, por jo sa për të formuar pika lotësh të dukshme. Zakonisht pas tre ose katër javësh, kanalet e lotit piqen sa për të lejuar lotët e lidhur me emocione të forta.
Gjithashtu, gjëndrat e djersës nuk janë ende plotësisht funksionale tek të porsalindurit. Ata kanë dy lloje gjëndrash të djersës – ekrine dhe apokrine – të cilat fillimisht nuk prodhojnë djersë në mënyrë aktive. Gjëndrat apokrine aktivizohen më vonë gjatë pubertetit, ndërsa djersa ekrine fillon të funksionojë gradualisht, fillimisht në ballë, dhe më pas në kraharor dhe gjymtyrë.
Ekspertët theksojnë se mungesa e lotëve dhe djersës tek foshnjat e reja nuk është shqetësuese. Ajo nuk është tregues i problemeve shëndetësore, për sa kohë foshnja po fiton peshë normalisht dhe nuk tregon simptoma të tjera të sëmundjeve metabolike ose të zemrës.
