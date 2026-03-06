Kaos në tregun e naftës: Çmimi arrin nivelin më të lartë dyvjeçar, prodhimi në rrezik për shkak të konfliktit

Doha, 6 mars 2026
Çmimet globale të naftës kanë arritur nivelin më të lartë në mbi dy vjet, ndërsa përshkallëzimi i konfliktit në Lindja e Mesme rrit shqetësimet për furnizimin botëror me energji. Nafta bruto “Brent” u rrit me mbi 9%, duke arritur rreth 93 dollarë për fuçi, niveli më i lartë që nga vjeshta e vitit 2023.
Ministri i Energjisë i Katari, Saad al-Kaabi, paralajmëroi se prodhimi i naftës dhe gazit natyror të lëngshëm mund të ndalet brenda pak ditësh për shkak të sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike dhe përshkallëzimit të tensioneve rajonale. Sipas tij, nëse konflikti vazhdon për disa javë, çmimet mund të arrijnë deri në 150 dollarë për fuçi, duke ndikuar ndjeshëm në rritjen ekonomike globale.
QatarEnergy ka njoftuar ndalimin e prodhimit në disa objekte dhe ka shpallur “forcë madhore”, duke përjashtuar përgjegjësinë për mosfurnizim për shkak të ngjarjeve jashtë kontrollit të saj. Ekspertët paralajmërojnë se rikthimi në prodhim normal mund të zgjasë nga disa javë deri në disa muaj.
Situatën e përkeqëson edhe ndërprerja e trafikut në Ngushtica e Hormuzit, rrugë strategjike për një të pestën e furnizimit global me naftë. Analistët e kompanisë Rystad Energy e cilësuan krizën si një “rrezik real për ekonominë globale”, duke paralajmëruar se një ndërprerje e zgjatur mund të sjellë rritje të mëtejshme të çmimeve dhe presione inflacioniste në ekonomitë kryesore botërore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd