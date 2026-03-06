Si lufta po rrezikon investimet dhe turizmin në Gjirin Persik?

Konflikti i fundit në Lindja e Mesme ka tronditur rëndë monarkitë e Gjiri Persik, duke vënë në rrezik investimet masive dhe sektorin e turizmit, të cilat kishin për qëllim diversifikimin e ekonomive dhe uljen e varësisë nga nafta.
Sipas raporteve, sulmet e fundit të Iran kundër Arabisë Saudite, Emirateve, Katarit, Bahreinit, Kuvajtit dhe Omanit kanë shkaktuar viktima civile, dëme në infrastrukturë, ndërtesa dhe qendra të të dhënave, ndërprerje të transportit dhe shërbimeve bankare. Aeroportet janë mbyllur, mijëra fluturime u anuluan dhe dhjetëra mijëra turistë u evakuuan.
Analisti Jason Tuvey nga Capital Economics thekson se kriza po dëmton reputacionin e vendeve të Gjirit, duke rrezikuar jo vetëm investimet afatshkurtra, por edhe përpjekjet për diversifikim ekonomik.
Plani gjigant i Arabisë Saudite, “Vision 2030”, i fokusuar në shëndetësi, arsim, turizëm dhe argëtim, tani është në rrezik. Turizmi, që përbën 12% të ekonomisë së Emirateve dhe solli 41 miliardë dollarë në Arabinë Saudite në vitin 2024, mund të pësojë ulje vizitorësh ndërkombëtarë nga 11% deri në 27%, me humbje financiare deri në 56 miliardë dollarë sipas Tourism Economics.
Eksportet e naftës dhe gazit janë penguar për shkak të bllokimit të ngushticës së Hormuzit dhe sulmeve ndaj rafinerive. Katari, për shembull, u detyrua të ndalojë prodhimin e gazit të lëngshëm.
Monarkitë e Gjirit, historikisht aleate me SHBA, përballen tani me dilema: të marrin pjesë në aksionin ushtarak kundër Iranit dhe të rrezikojnë përshkallëzim të konfliktit, apo të mbështeten në diplomaci, e cila deri më tani nuk ka dhënë rezultate.
Ish-kryeministri i Katar, Sheikh Hamad al-Thani, parashikon se pas përfundimit të luftës, rajoni do të përjetojë dinamika të reja politike dhe ekonomike, ndërsa e ardhmja mbetet e pasigurt për gjithë Gjirin Persik.
