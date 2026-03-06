Rritja e çmimit të naftës, qeveria diskuton me kompanitë e karburanteve

Tiranë, 6 mars 2026
Qeveria shqiptare ka zhvilluar një takim me kompanitë e karburanteve për të diskutuar mbi situatën e krijuar nga rritja e çmimeve të naftës pas konflikteve në Lindja e Mesme.
Takimi u zhvillua me dyer të mbyllura, duke përfshirë përfaqësues të disa ministrive dhe sektorit privat të karburanteve, me qëllim analizimin e ndikimit të mundshëm në tregun shqiptar.
Deri më tani nuk ka vendimmarrje konkrete për ndërhyrje ose formulën e mundshme të veprimit nga ana e qeverisë.
Në një situatë të ngjashme në vitin 2022, qeveria ngriti Bordi i Transparencës, i cili caktonte çmimet dhe fitimet e kompanive të karburanteve. Ky bord, edhe pse u sfidua nga opozita në Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, mbeti në fuqi si i ligjshëm.
