Shmanget tragjedia në Itali. Shqiptari tenton të vrasë me thikë gruan para shkollës së fëmijëve

Romë, 6 mars 2026
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Nova Siri Scalo në Itali, ku një 44-vjeçar me origjinë shqiptare dyshohet se ka sulmuar me thikë bashkëshorten e tij pranë shkollës ku ndodheshin fëmijët e tyre adoleshentë.
Sipas mediave italiane, burri e ka goditur fillimisht gruan në qafë, por plaga rezultoi e lehtë pasi ajo arriti të mbrohej me duar. Gruaja pësoi plagë në duar dhe krahë dhe u dërgua menjëherë për ndihmë mjekësore në spitalin Giovanni Paolo II Hospital në Policoro. Pas trajtimit, ajo u largua nga spitali jashtë rrezikut për jetën.
Sipas hetimeve paraprake, 44-vjeçari kishte udhëtuar nga Prato për të takuar gruan. Ai dyshohet se e ka pritur pranë shkollës, ndërsa ajo po linte fëmijën, dhe pas një debati verbal e ka sulmuar me thikë.
Pas ngjarjes autori u largua nga vendi i ngjarjes, por u ndalua disa orë më vonë nga forcat e rendit dhe është marrë në pyetje nga policia.
Prokuroria po heton rastin dhe 44-vjeçari pritet të përballet me akuzën e tentativës së vrasjes. Sipas hetuesve, sulmi dyshohet të ketë ndodhur pas konflikteve të mëparshme familjare mes çiftit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd