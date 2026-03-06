Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shmanget tragjedia në Itali. Shqiptari tenton të vrasë me thikë gruan para shkollës së fëmijëve
Transmetuar më 06-03-2026, 21:38

Romë, 6 mars 2026

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Nova Siri Scalo në Itali, ku një 44-vjeçar me origjinë shqiptare dyshohet se ka sulmuar me thikë bashkëshorten e tij pranë shkollës ku ndodheshin fëmijët e tyre adoleshentë.

Sipas mediave italiane, burri e ka goditur fillimisht gruan në qafë, por plaga rezultoi e lehtë pasi ajo arriti të mbrohej me duar. Gruaja pësoi plagë në duar dhe krahë dhe u dërgua menjëherë për ndihmë mjekësore në spitalin Giovanni Paolo II Hospital në Policoro. Pas trajtimit, ajo u largua nga spitali jashtë rrezikut për jetën.

Sipas hetimeve paraprake, 44-vjeçari kishte udhëtuar nga Prato për të takuar gruan. Ai dyshohet se e ka pritur pranë shkollës, ndërsa ajo po linte fëmijën, dhe pas një debati verbal e ka sulmuar me thikë.

Pas ngjarjes autori u largua nga vendi i ngjarjes, por u ndalua disa orë më vonë nga forcat e rendit dhe është marrë në pyetje nga policia.

Prokuroria po heton rastin dhe 44-vjeçari pritet të përballet me akuzën e tentativës së vrasjes. Sipas hetuesve, sulmi dyshohet të ketë ndodhur pas konflikteve të mëparshme familjare mes çiftit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

