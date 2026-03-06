Kurti: Shpërndarja e Kuvendit antikushtetuese. Ja pse nuk rikandiduam Vjosa Osmanin?

Prishtinë, 6 mars 2026
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se shumë shpejt do të bëhet e qartë skema që, sipas tij, qëndron pas vendimit të presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës dhe shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Në një konferencë për media në Kryeministri, Kurti mohoi përgjegjësinë për situatën politike, duke theksuar se qeveria ka bërë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit.
“Shumë gjëra janë vështirë të kuptueshme tani, aq më vështirë të shpjegueshme, ndoshta deri diku të përshkrueshme, por koha do të tregojë shumë shpejt se çfarë ka qenë ky lloj plani apo skeme që të detyrohemi për zgjedhje të përsëritura në mënyrë të padrejtë e të panevojshme”, u shpreh Kurti.
Ai sqaroi se presidentja aktuale nuk u propozua për një mandat të ri pasi, sipas tij, nuk ishte figurë konsensuale dhe nuk garantonte kuorumin e nevojshëm në parlament.
Kurti theksoi se rruga e propozimeve partiake për kandidatë për president u hap nga Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa qeveria kishte preferuar një figurë konsensuale. Në këtë kuadër, ai përmendi se si kandidat u propozua edhe Glauk Konjufca.
Sipas kryeministrit, qeveria kishte propozuar edhe emra të tjerë, përfshirë Murat Jashari dhe Andin Hoti, por këto kandidatura nuk morën mbështetjen e opozitës.
Kurti insistoi se dekreti për shpërndarjen e Kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve është antikushtetues dhe se duhet pritur vendimi i Gjykata Kushtetuese e Kosovës.
Ai rikujtoi se Kushtetuta parashikon një afat prej 60 ditësh për zgjedhjen e presidentit nga momenti i nisjes së procedurës, dhe vetëm në rast të dështimit të votimit Kuvendi shpërndahet.
Sipas Kurtit, zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhje për situatën politike në vend, pasi partitë do të përballen sërish me të njëjtin ngërç institucional.
“Zgjedhjet e përsëritura nuk janë zgjidhje e re. Përkundrazi, mund të vazhdojë agonia legjislative dhe institucionale. Për më tepër, zgjedhjet do t’i kushtojnë vendit të paktën 10 milionë euro”, deklaroi ai.
