Sánchez: Lufta SHBA–Izrael me Iranin, gabim i jashtëzakonshëm

Kryeministri i Spanjës, Pedro Sánchez, e ka cilësuar konfliktin mes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Irani si “një gabim të jashtëzakonshëm”, duke theksuar se kjo përplasje është “qartësisht jashtë ligjshmërisë ndërkombëtare”.
Sánchez deklaroi se edhe mes vendeve aleate është e rëndësishme të thuhet e vërteta kur një veprim konsiderohet i gabuar. “Midis vendeve aleate është mirë të ndihmosh kur ke të drejtë dhe gjithashtu të tregosh kur gabon ose kur bën një gabim, siç është rasti”, u shpreh ai.
Ndërkohë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar mundësinë e vendosjes së një embargoje të plotë tregtare ndaj Spanjës, pasi Madridi refuzoi t’i lejojë SHBA-së përdorimin e bazave ushtarake të përbashkëta në Morón Air Base dhe Naval Station Rota për operacione kundër Iranit.
Nga ana tjetër, kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, deklaroi se populli iranian “ka të drejtë të përcaktojë lirisht fatin e vet”, duke paralajmëruar se Irani nuk duhet të shndërrohet në një vend ku zhvillohen luftëra përmes palëve të treta.
Megjithatë, sipas tij, Gjermania po sheh “rreziqe në rritje” nga përshkallëzimi i konfliktit, përfshirë kërcënimet ndaj integritetit territorial dhe sigurisë së Izraelit, si dhe stabilitetit të partnerëve të Berlinit në rajon.
