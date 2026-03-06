Instituti Demokratik i Kosovës: Gjykata Kushtetuese të shprehet për dekretin e shpërndarjes së Kuvendit para procesit zgjedhor

Prishtinë, 6 mars 2026
Instituti Demokratik i Kosovës ka kërkuar që çështja e dekretit të firmosur nga presidentja Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendi i Kosovës të shqyrtohet nga Gjykata Kushtetuese e Kosovës përpara zhvillimit të procesit zgjedhor.
Në një reagim publik, KDI shprehu keqardhje që, pavarësisht krizave të njëpasnjëshme gjatë vitit të fundit, përfaqësuesit politikë në Kuvend nuk arritën të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të vendit.
Sipas institutit, mungesa e përgjegjësisë politike dhe institucionale për arritjen e një marrëveshjeje për një çështje kaq të rëndësishme rrezikon ta fusë vendin në një situatë të paqartësisë kushtetuese.
“Duke pasur parasysh se situata aktuale mund të prodhojë pasoja të pakthyeshme, i bëjmë thirrje Gjykatës Kushtetuese që, në përputhje me rolin e saj si gardiane e rendit kushtetues dhe në interes të publikut, të përdorë mekanizmat proceduralë për trajtim të përshpejtuar dhe të ofrojë qartësi kushtetuese përpara zhvillimit të procesit zgjedhor”, thuhet në njoftimin e KDI-së.
Instituti thekson se një vendimmarrje e shpejtë nga Gjykata Kushtetuese do të ndihmonte në shmangien e pasigurive ligjore dhe institucionale në prag të zgjedhjeve.
