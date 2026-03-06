Shqiptarët plantacion kanabisi edhe në Gjermani, arrestohet një 43-vjeçar

Berlin, 6 mars 2026
Policia gjermane ka zbuluar një plantacion kanabisi në një ndërtesë në zonën e Kirchhorbis, në rajonin e Eichsfeld, duke arrestuar një shtetas shqiptar 43-vjeçar, i dyshuar për kultivim të paligjshëm të lëndëve narkotike.
Sipas autoriteteve, gjatë kontrollit në objekt u gjet një ambient i pajisur në mënyrë profesionale për rritjen e kanabisit. Policia sekuestroi më shumë se 120 bimë kanabisi, disa prej të cilave mbi një metër të larta.
Operacioni u zhvillua nga hetuesit e departamentit të hetimit penal në Nordhausen, me mbështetjen e policisë së rendit të Thuringia dhe forcave speciale të Zyrës së Policisë Kriminale të këtij landi.
Sipas mediave gjermane, i dyshuari u paraqit para një gjyqtari një ditë pas arrestimit, i cili vendosi masën e paraburgimit ndaj tij.
Në të njëjtën kohë, policia kontrolloi edhe adresën e pronarëve të ndërtesës në një qytet të vogël në landin e Hesse, pranë Frankfurt am Main. Personat e gjetur në banesë nuk u arrestuan, ndërsa hetimet po vijojnë në koordinim me prokurorinë në Mühlhausen.
Autoritetet gjermane bëjnë me dije se vetëm gjatë muajit janar janë zbuluar edhe dy plantacione të tjera kanabisi në zonat e Eichsfeld dhe në rrethin e Sömmerda, raste që sipas hetimeve dyshohet të kenë lidhje me grupe kriminale shqiptare.
