Prokuroria spanjolle kërkon 22 vite burg dhe 198 mijë euro dëmshpërblim për italianin që vrau dhe murosi partneren shqiptare

Prokuroria kërkon 22 vite burg për shtetasin italian Marco Romeo, i akuzuar për vrasjen e partneres së tij, të resë shqiptare Sibora Gagani, në Torremolinos në verën e vitit 2014 dhe fshehjen e trupit të saj për gati nëntë vjet
Sipas aktakuzës, të dy u takuan në vitin 2009 në Itali dhe në vitin 2010 u zhvendosën për të jetuar në Torremolinos. Pas një ndarjeje të përkohshme, në korrik 2014 ata jetuan përsëri së bashku në një papafingo që ndodhet në zonën e El Calvario.
Zyra e Prokurorit pohon se, në një datë midis 7 dhe 14 korrikut të atij viti, i pandehuri sulmoi me thikë të renë në shtëpi. Ai e goditi me thikë të paktën katër herë, tre prej tyre pas shpine, gjë që i dha fund jetës kur ishte 22 vjeç.
Pas krimit, i pandehuri vendosi ta fshehë trupin në vetë shtëpinë. Për ta bërë këtë, ai ndërtoi një kabinë druri në papafingo, duke përdorur dërrasa, qese plastike, rërë dhe një substancë bazë, ndoshta gëlqere, me qëllim për të mbyllur strukturën dhe për të parandaluar aromat.
Për vite me radhë ai mbajti mashtrimin. Ai madje shkoi aq larg sa të raportonte zhdukjen e Siborës në shtator 2014 dhe i dërgoi mesazhe nënës së të resë duke shtirur shqetësimin për vendndodhjen e saj.
Çështja u zhbllokua në maj të vitit 2023, kur Marco Romeo u arrestua për vrasjen e një çifti tjetër. Më pas ai përmendi Siborën tek agjentët dhe vuri në dukje se ajo ishte fshehur në një mur. Prej andej, Policia rihapi hetimin.
Më 6 qershor 2023, pasi kryen degustime në papafingo, agjentët gjetën trupin e mbështjellë me qese plastike brenda një qese gjumi.
Prokuroria i konsideron faktet vrasje me dashakeqësi të rënduar nga marrëdhënia e çiftit dhe krim kundër integritetit moral për fshehjen e trupit prej vitesh.
Për këtë arsye ai kërkon 20 vite burg për vrasjen dhe 2 vite të tjera për krimin kundër integritetit moral, përveç kompensimit prej afro 198.000 eurosh për nënën e viktimës.
