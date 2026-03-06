Hapja e rrugës/ Fluks i madh automjetesh drejt Pogradecit dhe Korçës, radhë kilometrike në aksin Tiranë–Elbasan

Tiranë – Fluksi i automjeteve është rritur ndjeshëm në aksin kombëtar Tiranë–Elbasan–Librazhd–Pogradec–Korçë, një nga rrugët kryesore që lidh kryeqytetin me Juglindjen e vendit.
Pas normalizimit të qarkullimit në segmentin e bllokuar, prej orës 15:00 të kësaj të premteje mijëra automjete janë nisur nga Tirana drejt zonave turistike si Pogradec dhe Korçë. Fluksi i shtuar në prag të fundjavës ka sjellë ngadalësim të qarkullimit dhe radhë kilometrike në disa segmente.
Situata paraqitet më e rënduar në zonën nga Tuneli i Krrabës drejt Dopajt dhe Hinkës së Shijonit, ku lëvizja e automjeteve është bërë e vështirë për shkak të volumit të madh të trafikut.
Trafiku pritet të mbetet i lartë gjatë gjithë fundjavës, pasi shumë qytetarë kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt destinacioneve turistike të Juglindjes. Ndërkohë, në drejtimin e kundërt qarkullimi paraqitet normal, ndërsa fluksi i madh pritet të rikthehet pasditen e së dielës me kthimin e pushuesve drejt Tiranë.
