Rogerti nuk i ndahet Selinës: Ti do Mirin, jo Gimbon
Transmetuar më 06-03-2026, 16:53

Rogerti: Ja dhe nusja fallso, ja aktorja. Aktorja Selin.

Rogerti: Në vend që të jetë me burrin duke u puthur dhe kënaqur, rri këtu tek pull, ja ku është këtu tek pullë. Pse? Sepse do Mirkon. Sytë dje nuk gënjyen.

Miri: Do na bësh ndonjë kafe?

Rogerti: Patjetër, ‘kapo’ Miri.

Selin: Zari, zari, urgjent ma gjej burrin.

Rogerti: Ti e ke lënë mbrapa burrin.

Selin: Je ordiner, je njeri i rrugës, i përket rrugës. Ti dhe ajo tjetra. Ku është ajo tjetra?

