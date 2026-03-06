Rogerti nuk i ndahet Selinës: Ti do Mirin, jo Gimbon

Rogerti: Ja dhe nusja fallso, ja aktorja. Aktorja Selin.
Rogerti: Në vend që të jetë me burrin duke u puthur dhe kënaqur, rri këtu tek pull, ja ku është këtu tek pullë. Pse? Sepse do Mirkon. Sytë dje nuk gënjyen.
Miri: Do na bësh ndonjë kafe?
Rogerti: Patjetër, ‘kapo’ Miri.
Selin: Zari, zari, urgjent ma gjej burrin.
Rogerti: Ti e ke lënë mbrapa burrin.
Selin: Je ordiner, je njeri i rrugës, i përket rrugës. Ti dhe ajo tjetra. Ku është ajo tjetra?
