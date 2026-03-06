Synimi i rritjes ekonomike të Kinës për vitin 2026, drejton vëmendjen drejt zhvillimit me cilësi të lartë

Pekini paralajmëron rritje të fortë ekonomike në 2026, edhe mes pasigurive globale
Synimi i rritjes ekonomike të Kinës për vitin 2026, ndihmon në drejtimin e vëmendjes drejt zhvillimit me cilësi të lartë, tha të enjten një zyrtar.
Objektivi prej 4.5% deri në 5% i rritjes ekonomike, duke synuar arritjen e rezultateve më të mira në praktikë, ka për qëllim të gjejë një ekuilibër midis asaj që është e nevojshme dhe asaj që është e realizueshme, tha Shen Danyang, kreu i grupit përgjegjës për hartimin e raportit të punës së qeverisë këtë vit, i cili iu dorëzua legjislaturës kombëtare për shqyrtim më herët gjatë ditës.
Shen vuri në dukje se objektivi është "proaktiv dhe pragmatik", duke reflektuar një vlerësim të gjerë të kushteve të brendshme dhe ndryshimeve në mjedisin e jashtëm.
Shen gjithashtu tha se diapazoni i objektivit lë hapësirë për rregullim strukturor, parandalim të rreziqeve dhe reforma, duke mbetur kryesisht në përputhje me vizionin 2035 të vendit.
Ai theksoi se ruan fleksibilitetin për t’iu përgjigjur një mjedisi të jashtëm më kompleks, u lejon qeverive lokale të përshtatin synimet rajonale dhe ndihmon në drejtimin e vëmendjes drejt zhvillimit me cilësi të lartë.
Objektivi është gjithashtu në përputhje me potencialin e rritjes së Kinës, tha Shen, duke vënë në dukje se shumë institucione ekonomike, ekonomistë dhe grupe ekspertësh brenda dhe jashtë vendit, kanë bërë vlerësimet e tyre dhe kanë gjetur rezultate kryesisht në përputhje me pritshmëritë e qeverisë.
Ritmi i parashikuar do të ishte gjithashtu ndër më të lartët për ekonomitë kryesore në nivel global, tha zyrtari.
Elasticiteti ekonomik i vendit, rritja e forcave të reja prodhuese cilësore, politikat makro më proaktive dhe reformat më të thella në fushat kyçe, do të ndihmojnë në çlirimin e potencialit të mëtejshëm, shtoi Shen.
"Për sa kohë që përdorim plotësisht dhe në mënyrë efektive të gjitha kushtet e favorshme, ne mund të përpiqemi për rezultate më të mira, duke arritur një përmirësim të prekshëm të cilësisë dhe një rritje të arsyeshme të sasisë," tha ai.
Në lidhje me politikat makro të vendit, Chen Changsheng, anëtar i grupit hartues të raportit të punës, tha në konferencën për shtyp se Kina do të forcojë mbështetjen e politikave këtë vit, ndërsa pasiguritë e jashtme intensifikohen dhe një model "ofertë e fortë, kërkesë e dobët" vazhdon në vend.
Vendi ende ka hapësirë për veprime të mëtejshme politike, tha Chen. Krahasuar me ekonomitë e tjera kryesore, raporti i borxhit të qeverisë kineze – veçanërisht ai i qeverisë qendrore – mbetet relativisht i ulët, dhe kushtet për uljen e raporteve të rezervës së detyrueshme dhe normave të interesit janë ende në vend.
Raporti i punës së qeverisë e ka pozicionuar zgjerimin e kërkesës së brendshme si detyrë prioritare për dy vjet radhazi, me theks në nismat e veçanta për të mbështetur konsumin.
Shen detajoi mjetet e politikave të vendit për të stimuluar konsumin, të cilat përfshijnë rritjen e të ardhurave familjare dhe përmirësimin e ofertës, forcimin e mbështetjes për kujdesin shëndetësor, kujdesin për të moshuarit dhe kujdesin për fëmijët, përdorimin e masave fiskale dhe financiare për të mbështetur programet e shkëmbimit të mallrave të konsumit dhe heqjen e barrierave dhe kufizimeve në lidhje me konsumin.
