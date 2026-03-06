Fotot e rralla! Si dukej Selin në fëmijëri?

Imazhe të rralla nga fëmijëria e Selin Bollatit kanë dalë në dritë, duke zbuluar një anë më të butë dhe të ëmbël të konkurrentes, shumë kohë para se ajo të bëhej figurë publike.
Në njërën prej fotove, Selin shfaqet si një vajzë e vogël me buzëqeshje rrezëllitëse, ndërsa një tjetër imazh tregon momentet e saj si bebe, me vështrimin e drejtuar aparatit.
Këto kujtime të çmuara tregojnë se sharmi dhe energjia që e karakterizojnë sot Selinën kanë qenë pjesë e saj që nga hapat e parë të jetës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
