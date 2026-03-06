Rogerti ironizon Gimbon dhe Selinin: Pse nuk ndanë një krevat pas dasmës simbolike

Tiranë – Big Brother VIP5 – Mëngjesi në shtëpinë e “Big Brother VIP5” nisi me momente të afërta mes Gimbos dhe Selinit, vetëm pak orë pas dasmës simbolike që ata zhvilluan një natë më parë brenda shtëpisë.
Dy banorët u zgjuan duke shkëmbyer përqafime dhe puthje, ndërsa atmosfera mes tyre dukej e qetë dhe romantike. Gimbo qëndronte pranë Selinit në shtrat dhe përpiqej ta zgjonte me përkëdhelje.
Momenti nuk kaloi pa komente nga Rogerti, i cili ironizoi situatën dhe i kujtoi çiftit dasmën e një nate më parë, duke pyetur pse nuk kishin fjetur në të njëjtin krevat.
“Gimbo, o Gimbo, pse nuk keni fjetur në një krevat sot?” – tha ai, ndërsa më pas aludoi edhe për aleanca brenda shtëpisë duke iu drejtuar Mateos: “Ti, Mateo, nuk je martuar, nuk presim sulm nga ti sot. A je aleat?”
Mateo reagoi shkurt: “Aleat i kujt?”, ndërsa Rogerti vijoi: “A je aleat i Selinit, se Gimbo nuk ekziston për momentin?”
Pavarësisht ironive, as Gimbo dhe as Selin nuk reaguan, duke zgjedhur të mos përfshihen në debat. Pas dasmës që u komentua shumë brenda shtëpisë, marrëdhënia mes tyre pritet të mbetet një nga temat kryesore të diskutimit mes banorëve.
