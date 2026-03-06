Rojet bregdetare shpëtojnë 346 persona në Kretë

Kretë, Greqi – Ditët e fundit, qindra emigrantë kanë mbërritur në ishullin grek të Kretës, ndërsa kushtet e favorshme të motit duket se kanë nxitur një rritje të kalimeve nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme.
Rojat bregdetare shpëtuan sot 346 persona në rrezik në det gjatë shtatë operacioneve të veçanta brenda vetëm pesë orëve, sipas autoriteteve greke. Mediat raportuan se shumica e emigrantëve ishin nisur nga Libia.
Një ditë më parë, 456 emigrantë mbërritën në Kretë, kryesisht burra nga Pakistani, Afganistani, Bangladeshi, Sudani dhe Egjipti.
Zyrtarët lokalë vlerësojnë se rrjetet e trafikimit të qenieve njerëzore po shfrytëzojnë detin e qetë për të rritur numrin e nisjeve. Në operacionet e shpëtimit morën pjesë disa anije të rojes bregdetare greke, ndërsa agjencia e BE-së për mbrojtjen e kufijve, Frontex, ofroi mbikëqyrje ajrore.
