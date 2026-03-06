Lufta në Lindjen e Mesme/ Deputetët e PD kërkojnë mbledhje urgjente dhe seancë dëgjimore me kryeministrin

Tiranë – Anëtarët e Partia Demokratike në Komisioni për Çështjet Europiane dhe Politikën e Jashtme i kanë kërkuar kryetarit të komisionit, Igli Hasani, thirrjen e një mbledhjeje urgjente për shkak të zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme.
Në kërkesën e dërguar në Kuvend, deputetët demokratë propozojnë gjithashtu organizimin e një seance dëgjimore me kryeministrin Edi Rama, më 9 mars 2026.
Sipas tyre, situata e përshkallëzuar në rajonin e Lindjes së Mesme kërkon informim dhe diskutim institucional në Kuvend lidhur me qëndrimin dhe angazhimet e Shqipërisë në këtë kontekst ndërkombëtar.
