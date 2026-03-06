Nagavci i kundërpërgjigjet Osmanit: ‘Kush janë këta emra të papërgjegjshëm’!

Prishtinë – Arbërie Nagavci, kryetare e Grupit Parlamentar LVV, reagoi ndaj deklaratave të presidentes Vjosa Osmani e cila më parë kishte cilësuar disa persona si “të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme” për situatën politike në vend.
Reagimi i Nagavcit
Nagavci kërkoi që Osmani të tregojë me emra dhe mbiemra se për kë persona bëhet fjalë dhe nëse janë të rrezikshëm. Ajo theksoi se është obligim institucional dhe kushtetues i presidentes që të sqarojë qytetarët për situatën dhe masat që ka ndërmarrë për t’i penguar këto plane, nëse ka pasur dijeni për to.
“Është obligim i saj dhe është për keqardhje të dëgjohen këto deklarata pa sqaruar emrat dhe përgjegjësinë e personave të përfshirë,” tha Nagavci gjatë një konference për media. Deklarata e Osmanit
Sot, gjatë një konference të jashtëzakonshme, Vjosa Osmani e quajti papërgjegjësi moszgjedhjen e presidentit të ri nga Kuvendi dhe tha se këtë situatë e sollën persona “me qëllime të rrezikshme”.
Ajo shtoi se askush nuk duhet të dëshironte një cikël politik tjetër në një moment kur vendi ka nevojë për stabilitet, duke i cilësuar disa individë si “të papërgjegjshëm dhe me qëllime të rrezikshme”.
Situata tregon tensionin mes institucioneve kryesore në Kosovë dhe kërkesën për sqarim të emrave konkretë pas deklaratave publike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd