Dogjën dy automjete dhe një biznes në Vlorë, shpallen në kërkim dy të rinjtë. Video

Vlorë – Policia e Shtetit ka identifikuar dhe shpallur në kërkim dy shtetas për dy raste të shkatërrimit të pronës me zjarr në qytetin e Vlorë.
Sipas policisë, bëhet fjalë për Francesko Isufaj, 27 vjeç, dhe Izom Shehaj, 34 vjeç.
Djegia e automjeteve
Hetimet treguan se 27-vjeçari Francesko Isufaj dyshohet se ka djegur më 2 mars dy automjete të parkuara në lagjen Pavarësia. Ai i ka vënë flakën:
Një automjeti tip “Benz”, në pronësi të I.A., 63 vjeç
Një automjeti tip “BMW”, në pronësi të E.R., 68 vjeç
Ngjarjet shkaktuan dëme materiale të konsiderueshme.
Djegia e biznesit
Ndërsa 34-vjeçari Izom Shehaj dyshohet se më 3 mars, në orët e para të mëngjesit në lagjen “Isa Boletini”, ka djegur një dyqan në pronësi të P.R.
Procedurat ligjore
Materialet procedurale janë referuar në Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë për veprën penale “Shkatërrim i pronës me zjarr”, ndërsa policia vijon kërkimin dhe procedimin e autorëve.
