Protestë e nxënësve në Delvinë pas plagosjes në shkollë

Delvinë – Nxënës të Gjimnazi Sulejman Delvina zhvilluan sot një protestë përpara Komisariatit të Policisë Delvinë, pas një incidenti të rëndë brenda shkollës.
Ngjarja
Incidenti ndodhi gjatë një përplasjeje mes dy nxënësve, ku njëri prej tyre u plagos me thikë në shpatull. Sipas dëshmive të nxënësve, incidenti nisi brenda ambienteve të shkollës dhe më pas u përshkallëzua pasi nxënësit u larguan nga mjediset e saj.
Nxënësit deklaruan se situata problematike kishte qenë e denoncuar më parë te drejtoria, por nuk u morën masa konkrete për ta parandaluar. Ata theksuan se nxënësi me sjellje problematike ishte lejuar të largohej para përfundimit të orarit mësimor dhe prindërit nuk ishin njoftuar për incidentin. Arsyet e protestës
Nxënësit thanë se mungesa e masave parandaluese dhe toleranca ndaj sjelljeve problematike kanë krijuar një klimë të pasigurt brenda komunitetit shkollor. Ata kërkuan ndërhyrje nga institucionet përkatëse për të garantuar sigurinë e nxënësve dhe për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen.
Protestuesit theksuan se shpërfillja e problemeve nuk i zgjidh ato, por rrezikon të çojë në pasoja më të rënda për nxënësit dhe ambientin e shkollës.
