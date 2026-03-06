SPAK mbyll hetimet për inceneratorin e Elbasanit, tre akuza ndaj Arben Ahmetajt

Tiranë – Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka përfunduar hetimet për ish-zëvendëskryeministrin Arben Ahmetaj në lidhje me një fraksion të çështjes së Inceneratori i Elbasanit.
Sipas burimeve, SPAK i ka komunikuar Ahmetajt tre akuza: “korrupsion pasiv”, “pastrim parash” dhe “fshehje apo mosdeklarim pasurie”.
Vendimi për mbylljen e hetimeve është komunikuar gjithashtu edhe për persona të tjerë të përfshirë në këtë dosje, mes tyre bashkëjetuesja e Ahmetajt, Erjola Hoxha, ish-bashkëshortja e tij Albina Mançka, si dhe shtetasit Andi Boni, Geirjan Kuka, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri, Sonila Meçemeja, Elidon Begaj dhe Elda Dinaj, të cilët akuzohen për vepra të ndryshme penale.
Hetimet për këtë pjesë të dosjes janë kryer nga prokurorët e posaçëm Altin Dumani, Enkeleda Millonai dhe Bledar Maksuti.
Kjo çështje është trajtuar si një fraksion i veçantë që rrjedh nga hetimi i përgjithshëm për aferën e Inceneratori i Elbasanit. Pas përfundimit të hetimeve paraprake, pritet që dosja të kalojë në fazën e gjykimit.
