Ndodh në Peqin! E moshuara 70-vjeçe lidh ujin e ndërprerë se nuk kishte të paguante, policia kriminale e procedon penalisht

Elbasan – Specialistët për Hetimin e Krimeve të Policia e Shtetit në Komisariati i Policisë Peqin kanë referuar materialet në prokurori, duke nisur procedim penal ndaj shtetases L. B., 69 vjeçe.
Sipas të dhënave paraprake, ajo dyshohet se ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në rrjetin e ujësjellësit, duke rilidhur furnizimin me ujë të pijshëm në banesën e saj. Furnizimi ishte ndërprerë më parë nga bashkia për shkak të mosshlyerjes së detyrimeve financiare.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë me Juridiksion të Përgjithshëm Elbasan për veprime të mëtejshme.
