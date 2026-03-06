E moshuara ra nga taraca e azilit dhe humbi jetën procedohen drejtoresha, kujdestarja dhe infermieri!

Policia e Gjirokastrës ka nisur procedim penal ndaj disa personave pas vdekjes së një 72-vjeçareje, e cila dyshohet se vetëhedh nga tarraca e Shtëpisë së të Moshuarëve në qytet më 4 mars 2026.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër referuan materialet në Prokurori për veprat penale “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë” dhe “Shpërdorimi i detyrës” ndaj shtetasve Dorjana Demo, 50 vjeçe, drejtoreshë e Shtëpisë së të Moshuarëve dhe Dhurata Zholi, 52 vjeçe, kryekujdestare në institucion.
Njoftimi i Policisë:
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi për veprat penale “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë” dhe “Shpërdorimi i detyrës”, për shtetaset: D. D., 50 vjeçe, banuese në Gjirokastër, me detyrë Drejtoreshë e Shtëpisë së të Moshuarëve Gjirokastër dhe Dh. Zh., 52 vjeçe, banuese në Gjirokastër, me detyrë kryekujdestare në këtë institucion.
Veprimet procedurale u kryen pasi nga hetimet e kryera për rastin e ndodhur më 04.03.2026, në Shtëpinë e të Moshuarëve, ku dyshohej se ra aksidentalisht nga tarraca, shtetasja Sh. Z., 72 vjeçe, e cila humbi jetën më datë 04.03.2026, gjatë transportimit në Spitalin e Truamës, rezultoi se kjo shtetase ishte vetëhedhur nga tarraca.
Në vijim të veprimeve për këtë rast u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin M. H., 37 vjeç, banues në Gjirokastër, me detyrë infermier në Spitalin Rajonal Gjirokastër, pasi nuk ka njoftuar organet ligjzbatuese që 72-vjeçarja kishte humbur jetën edhe pse kishte dijeni se për rastin kishin nisur hetimet.
