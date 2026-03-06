Trump pret Lionel Messin në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, priti në Shtëpia e Bardhë yllin e futbollit botëror Lionel Messi dhe skuadrën e Inter Miami CF, për të festuar triumfin e ekipit në MLS Cup 2025.
Ceremonia u zhvillua të enjten në Dhomën Lindore të Shtëpisë së Bardhë, ndërsa presidenti amerikan mbajti fillimisht një fjalim të gjatë që preku edhe zhvillimet e fundit politike dhe tensionet me Iran.
Pasi skuadra e Inter Miami u ngjit në skenë, Trump hyri në sallë i shoqëruar nga Messi dhe pronari i klubit, Jorge Mas. Ngjarja erdhi në një ditë të ngarkuar politike për presidentin amerikan, i cili më herët kishte shkarkuar nga detyra sekretaren e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem.
Gjatë fjalës së tij, Trump nuk kurseu elozhet për kampionin argjentinas, duke e cilësuar praninë e tij në Shtëpinë e Bardhë një privilegj të veçantë.
“Jam i privilegjuar të pres Lionel Messin. Asnjë president amerikan nuk e ka pasur më parë këtë mundësi. Djali im, Barron Trump, më tha: ‘Babi, e di kush do të vijë sot?’ I thashë se kisha shumë punë për të bërë dhe nuk e dija. Ai më tha: ‘Messi!’”, u shpreh Trump.
Presidenti amerikan shtoi se djali i tij është një tifoz i madh i futbollit dhe admirues i Messit, por gjithashtu ndjek me pasion edhe yllin portugez Cristiano Ronaldo.
