Konflikti në shkollë, policia: U përfshinë disa nxënës. Një i plagosur

Rreth orës 09:30 të mëngjesit, disa nxënës të moshave 15, 16 dhe 17 vjeç janë përfshirë në një përplasje fizike në shkollën e fshatit Shënavlash, në Durrës.
Me ndërhyrjen e menjëhershme të oficerit të sigurisë dhe stafit pedagogjik, është parandaluar përshkallëzimi i situatës. Nga konflikti, një nxënës 15-vjeçar ka pësuar lëndime të lehta.
Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë kanë mbërritur menjëherë në shkollë dhe kanë shoqëruar të miturit në ambientet e Komisariati i Policisë Durrës për veprime të mëtejshme.
Të gjitha veprimet po kryhen në drejtim të Prokurorisë, në prani të psikologut, përfaqësuesit ligjor, oficerit të sigurisë, stafit pedagogjik dhe prindërve të nxënësve, duke garantuar trajtimin e situatës sipas procedurave ligjore dhe mbrojtjen e të miturve.
