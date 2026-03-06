Aksident në aksin Shënkoll–Rrilë, një i lënduar dërgohet në spital

Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Shënkoll–Rrilë, ku përplasja e fortë mes automjeteve ka shkaktuar dëme materiale dhe lëndime.
Si pasojë e përplasjes, njëra prej makinave ka dalë jashtë rrugës, duke përfunduar në anë të saj.
Nga aksidenti ka mbetur i lënduar një person, i cili është transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Lezhës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Forcat e rendit dhe grupet e emergjencës kanë mbërritur në vendngjarje për të hetuar rrethanat dhe për të siguruar trafikun në zonë.
