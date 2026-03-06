Përleshje mes nxënësve në shkollën 9-vjeçare në Durrës. Ndërhyn oficeri i sigurisë dhe policia

Një konflikt mes disa nxënësve është regjistruar në ambientet e Shkolla 9-vjeçare Shën Vlash, në Durrës.
Sipas informacioneve paraprake, në përplasjen mes nxënësve ka ndërhyrë fillimisht oficeri i sigurisë së shkollës, i cili ka ndërmarrë veprimet e para për të qetësuar situatën dhe për të shmangur përshkallëzimin e konfliktit.
Më pas është njoftuar edhe policia, e cila është angazhuar për menaxhimin e situatës dhe për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.
Deri më tani nuk ka të dhëna të detajuara mbi shkaqet e konfliktit, ndërsa pritet që autoritetet përkatëse të japin më shumë informacion pas verifikimeve të kryera.
Durrës/Informacion paraprak
Rreth orës 09:30, në shkollën e fshatin Shënavlash, janë konfliktuar fizikisht me njëri-tjetrin disa nxënës të moshave 15, 16 dhe 17 vjeç. Me ndërhyrjen e mënjehershme të oficerit të sigurisë dhe stafit pedagogjik, është parandaluar përshkallëzimi i konfliktit. Nga konflikti është dëmtuar lehtë një 15-vjeçar.
Shërbimet e Policisë, me marrjen e njoftimit, kanë shkuar menjëherë në ambientet e shkollës dhe i kanë shoqëruar të miturit në ambientet e Komiariatit të Policisë, për veprime të mëtejshme.
Të gjitha veprimet po kryhen në drejtimin e Prokurorisë, në prani të psikologut, përfaqësuesit ligjor, oficerit të sigurisë, përfaqësuesit të stafit pedagogjik dhe prindërve të nxënësve.
