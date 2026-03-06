Kalendari Enciklopedik 6 mars 2026, gjithçka ju duhet për të nisur ditën tuaj

Mirëmëngjesi. Për të gjithë ata që duan të planifikojnë ditën e tyre, ja si paraqitet lëvizja e diellit dhe llogaritja e kohës për sot:
Dita e vitit: 65 (kanë mbetur edhe 300 ditë deri në fund të vitit 2026).
Java e vitit: Java e 10-të.
Lindja e Diellit: 06:12
Perëndimi i Diellit: 17:44
Kohëzgjatja e ditës: 11 orë e 32 minuta (dita po zgjatet me rreth 2-3 minuta çdo ditë drejt Ekuinoksit të Pranverës).
Faza e Hënës: Hëna e Plotë (e cila ndodhi mbrëmë, duke lënë një ndriçim të lartë në qiellin e natës).
🌤️ Parashikimi i Shkurtër (Trendi i Motit)
Marsi njihet si "muaji i qershive" por edhe i tekave. Për këtë të premte, 6 mars, pritet një mot tipik pranveror me vranësira të lehta dhe temperatura që luhaten mes 6°C në mëngjes dhe 16°C në mesditë në zonat e Jugut dhe Shqipërisë së Mesme.
Për besimtarët që agjërojnë sot gjatë muajit të Ramazanit, ja oraret kryesore të ditës për syfyr dhe iftar.
Syfyri (koha e fundit për të ngrënë para agjërimit): 04:36
Iftari (çelja e agjërimit): rreth 17:43
Kjo do të thotë se agjërimi sot zgjat afërsisht rreth 13 orë nga agimi deri në perëndim të diellit.
Këshilla për agjëruesit sot:
Filloni iftarin me ujë dhe hurma, siç është tradita profetike.
Mos e teproni menjëherë me ushqimin pas një dite të gjatë agjërimi.
Pini mjaftueshëm ujë mes iftarit dhe syfyrit për të shmangur dehidratimin.
Mundohuni të përfshini ushqime të lehta dhe të pasura me energji si fruta, supë ose ushqime me proteina.
📅 Kalendari Enciklopedik: Çfarë ka ndodhur më 6 Mars?
Nga lindja e gjeniut të Rilindjes, Michelangelo, te regjistrimi i Aspirinës dhe epopeja e lavdishme e familjes Jashari; 6 marsi shënon një datë kyçe në memorien historike shqiptare dhe atë botërore.
Sot është e premte, 6 mars 2026. Ky vit na gjen në një epokë të hovshme teknologjike, por historia mbetet udhërrëfyesi ynë më i mirë. Le të udhëtojmë përmes ngjarjeve që i dhanë formë botës ku jetojmë.
🇦🇱 Historia Shqiptare: Mes Dhimbjes dhe Krenarisë
1. Epopeja e UÇK-së në Prekaz (1998)
Më 6 mars 1998, rezistenca në Prekaz po hynte në fazën e saj më kritike. Forcat serbe kishin rrethuar lagjen Jashari me arsenal të rëndë ushtarak. Ishte dita kur bota filloi të kuptonte përmasat e sakrificës shqiptare për liri, ku burra, gra dhe fëmijë u bënë mburojë e dinjitetit kombëtar nën udhëheqjen e Adem Jasharit.
2. Në prag të 7 Marsit
Sot, institucionet arsimore në Shqipëri dhe Kosovë po festojnë një ditë përpara ditën e mësuesit pasi 7 marsi bie e shtunë që është pushim. Historikisht, kjo datë shënonte ethet e fundit për hapjen e Mësonjëtores së Parë Shqipe në Korçë (1887), një akt që shpëtoi gjuhën tonë nga asimilimi.
🌍 Ngjarje Botërore: Arti dhe Shkenca që ndryshuan jetët tona
🎨 Lindja e Michelangelos (1475)
Sot festohet 551-vjetori i lindjes së Michelangelo Buonarroti. Skulptori, piktori dhe arkitekti që skaliti "Davidin" dhe pikturoi "Gjyqin e Fundit", mbetet një nga kolonat e qytetërimit njerëzor. Vepra e tij dëshmon se forca e talentit njerëzor është e pavdekshme.
💊 Revolucioni në Mjekësi: Aspirina (1899)
Më 6 mars 1899, kompania "Bayer" regjistroi si markë tregtare Aspirinën. Ky ilaç, që sot e gjejmë në çdo shtëpi, revolucionarizoi mënyrën se si trajtohet dhimbja dhe u bë një nga medikamentet më të studiuara në historinë e mjekësisë.
🇬🇭 Pavarësia e Ganës (1957)
Në këtë datë, Gana u bë shteti i parë afrikan që shpalli pavarësinë nga Britania e Madhe, duke nxitur një lëvizje dekolonizimi në të gjithë kontinentin.
💡 Fakte të Shpejta për 6 Marsin
Dita Botërore e Limfedemës: Një ditë dedikuar ndërgjegjësimit shëndetësor.
Në vitin 2026: Bota po përgatitet për fazën finale të kualifikimeve për Botërorin e Futbollit, ndërsa inteligjenca artificiale po integrohet çdo ditë e më shumë në jetën tonë.
📝 Shënim i Ditës
"Nuk ka rrezik më të madh për shumicën prej nesh se sa të vendosim qëllime shumë të larta dhe të dështojmë, por të vendosim qëllime shumë të ulëta dhe t’i arrijmë ato." – Michelangelo. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd