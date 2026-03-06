Lajm i hidhur për Sylvinjon, mesfushori i kombëtares rrezikon të mos luajë në ndeshjet e ‘play-off’

Një lajm jo i mirë vjen për trajnerin e Kombëtares shqiptare, Sylvinho, në prag të sfidave të fazës “play-off”. Mesfushori kuqezi, Medon Berisha, pritet të mungojë në këto përballje për shkak të problemeve fizike që po e mbajnë ende larg fushave të lojës.
Sipas mediave italiane, lojtari i Lecce-s është ende shumë larg rikthimit të plotë në stërvitje me ekipin. Në raportin e fundit mjekësor të publikuar nga klubi italian bëhet e ditur se Berisha vijon të stërvitet i diferencuar, duke ndjekur një program individual rikuperimi dhe pa u bashkuar ende me pjesën tjetër të skuadrës.
Ende nuk ka një datë të saktë për rikthimin e tij në fushë. Megjithatë, mediat italiane raportojnë se mesfushori mund të jetë në dispozicion të trajnerit Eusebio Di Francesco për ndeshjen kundër Romës më 22 mars. Stafi mjekësor i klubit synon t’i japë atij vetëm disa minuta aktivizim në këtë sfidë, duke shmangur çdo rrezik të ri.
Sipas të njëjtave burime, Berisha pritet të jetë plotësisht i gatshëm vetëm për përballjen kundër Atalantës më 4 prill.
Në këto kushte, duket thuajse e pamundur që Sylvinho ta ketë mesfushorin në dispozicion për ndeshjet e “play-off”-it. Edhe pse Berisha nuk ka qenë gjithmonë titullar në formacionin e teknikut brazilian, mungesa e tij konsiderohet një goditje për Kombëtaren, pasi lojtari u dëmtua pikërisht në një nga momentet më të mira të formës së tij.
