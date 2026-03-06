Irani e përdori këtë raketë për herë të parë! Ajo mbart 1,500 kilogramë eksploziv

Irani nxjerr në skenë armën e re në ditën e shtatë të përplasjes. Përdor për herë të parë raketën Khorramshahr-4 në sulmin ndaj Izraelit
Në ditën e shtatë të përplasjes mes Iranit nga njëra anë dhe Izraelit me mbështetjen e SHBA-së nga ana tjetër, situata në front është përshkallëzuar më tej. Autoritetet iraniane kanë njoftuar se gjatë sulmit të fundit është përdorur për herë të parë një raketë e re balistike.
Televizioni shtetëror iranian raportoi se në sulmin e fundit ndaj Tel Avivit është përdorur raketa Khorramshahr-4, e njohur edhe me emrin “Khaybar”, e konsideruar si një nga raketat më të fuqishme në arsenalin e Iranit.
Sipas deklaratave të zyrtarëve iranianë, raketa është përdorur për të goditur objektiva strategjikë në Izrael, përfshirë aeroportin Ben Gurion dhe bazën ajrore të njohur si Njësia 27 e Forcave Ajrore izraelite.
Raketa Khorramshahr-4 raportohet se ka një rreze veprimi rreth 2.000 kilometra dhe mund të mbajë deri në 1.500 kilogramë eksploziv. Sipas mediave iraniane, teknologjia e karburantit të lëngshëm i mundëson raketës të lëshohet në një kohë shumë të shkurtër.
Autoritetet iraniane pretendojnë gjithashtu se raketa është projektuar për të reduktuar mundësinë e zbulimit nga radarët dhe është e pajisur me sisteme të avancuara drejtimi, të cilat mund të kontrollohen edhe në fazën përfundimtare të afrimit drejt objektivit.
Sipas deklaratave të ushtrisë iraniane, objektivat e sulmit përfshinin qytetin e Tel Avivit, aeroportin Ben Gurion dhe një bazë ajrore brenda kompleksit të aeroportit që përdoret nga Forcat Ajrore izraelite.
Në njoftim thuhet se operacioni fillimisht u nis me dërgimin e dronëve sulmues, ndërsa më pas u aktivizuan raketat strategjike. Irani pretendon se këto raketa kanë arritur të depërtojnë përmes sistemit të shumëfishtë të mbrojtjes ajrore të Izraelit.
Autoritetet iraniane deklaruan se raketat strategjike kanë kaluar një sistem mbrojtës të përbërë nga disa shtresa, duke theksuar se sulmet kanë krijuar një presion të madh mbi sistemet mbrojtëse të kundërshtarit.
