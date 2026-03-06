Një tërmet me magnitudë 4.5 ballë ka goditur Antalian

Një tërmet që ndodhi në brigjet e Antalias pak më parë shkaktoi panik të shkurtër. Epiqendra e dridhjes u raportua të ishte në Detin Mesdhe
Një tërmet me magnitudë 4.5 ballë të Rihterit ndodhi në brigjet e distriktit Kaş në Antalia në orën 08:35 të mëngjesit të sotëm.
Sipas informacionit në faqen e internetit të Presidencës së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), u regjistrua një tërmet me magnitudë 4.5 ballë, me epiqendër në brigjet e Kas.
Tërmeti u përcaktua të ketë ndodhur 145 kilometra nga vendbanimi më i afërt dhe në një thellësi prej 12.5 kilometrash.
Pas dridhjes, e cila po monitorohet në rajon, kanë nisur hetimet për të përcaktuar nëse kanë ndodhur ndonjë pasojë negative.
U raportua se aktiviteti sizmik në rajon po monitorohet vazhdimisht nga AFAD (Presidenca e Turqisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave).
