Ultimatumi i Trump ndaj Iranit: Dorëzohuni ose do vdisni të gjithë!

Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër ndaj forcave iraniane të sigurisë, veçanërisht ndaj Trupat e Gardës Revolucionare Islamike, duke u bërë thirrje të dorëzojnë armët ose, sipas tij, do të përballen me “vdekje të garantuar”, ndërsa sulmet amerikane ndaj Teheran po intensifikohen.
Tensionet në rajon janë përshkallëzuar pas një sulmi të ri të ndërmarrë nga Iran të enjten në mbrëmje. Sipas burimeve perëndimore, Teherani ka kryer “sulmin më të rëndë deri më tani” kundër Izrael dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik.
Raportohet se Irani ka lëshuar qindra dronë dhe raketa drejt disa vendeve arabe në rajon, duke rritur frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Si pasojë e sulmeve, tym është parë mbi Riyadh, kryeqytetin e Arabia Saudite, si dhe mbi Yas Marina në Abu Dhabi, një nga destinacionet më të njohura në Emiratet e Bashkuara Arabe. Sipas raportimeve paraprake, të paktën gjashtë persona kanë mbetur të plagosur.
Më herët, Irani kishte paralajmëruar se SHBA-të do të “ndjenin keqardhje të hidhur” pas shkatërrimit të një prej anijeve të tyre luftarake, një incident që besohet se ka shërbyer si shkak për përshkallëzimin e fundit të tensioneve.
Duke folur në Shtëpia e Bardhë, në prani të ekipit Inter Miami dhe pronarit të tij David Beckham, presidenti Donald Trump u bëri thirrje anëtarëve të Gardës Revolucionare, ushtrisë dhe policisë iraniane që të braktisin regjimin.
“U bëj thirrje edhe një herë të gjithë anëtarëve të Trupave të Gardës Revolucionare Islamike, ushtrisë dhe policisë që të ulin armët. Tani është koha të qëndrojmë pranë popullit iranian dhe t’i ndihmojmë ata të rimarrin vendin e tyre”, deklaroi ai.
Trump shtoi se ata që largohen nga regjimi do të kenë imunitet të plotë. “Do të keni mundësinë, pas kaq shumë vitesh, të rimerrni vendin tuaj. Pranoni imunitetin dhe do të jeni plotësisht të sigurt; përndryshe do të përballeni me vdekje të sigurt”, tha ai.
