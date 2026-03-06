Macron kërkon të mbrojë Libanin nga përshkallëzimi i konfliktit me Iranin

Presidenti i Francë, Emmanuel Macron, deklaroi se ka zhvilluar bisedime në nivel të lartë me autoritetet e Liban për të hartuar një plan që synon ndalimin e sulmeve të kryera nga milicia pro-iraniane Hezbollah ndaj Izrael.
Sipas Macron, autoritetet libaneze janë zotuar të marrin kontrollin mbi pozicionet e Hezbollahut dhe të garantojnë sigurinë në të gjithë territorin e vendit.
“Do t’i mbështes sa të mundem”, shkroi presidenti francez në platformën X (Twitter).
Ai theksoi gjithashtu se Franca do të forcojë bashkëpunimin me forcat e armatosura të Libanit, duke u ofruar automjete të blinduara transporti, si dhe mbështetje operacionale dhe logjistike.
Deklarata e Macron vjen në një moment tensionesh të larta në rajon dhe në prag të një sulmi të mundshëm izraelit ndaj periferive të kryeqytetit libanez, Bejrut.
Përplasjet mes Izraelit dhe Hezbollahut janë intensifikuar pas përshkallëzimit të konfliktit me Iran. Milicia libaneze lëshoi raketa drejt Izraelit në përgjigje të vrasjes së liderit suprem iranian, Ali Khamenei.
Ndërkohë, qeveria libaneze përballet me presion ndërkombëtar për të zbatuar marrëveshjen për çarmatimin e Hezbollahut, i cili konsiderohet aleati më i rëndësishëm jo-shtetëror i Iranit në rajon.
Presidenti Emmanuel Macron njoftoi gjithashtu se Franca do të rrisë ndihmën humanitare për Libanin. Sipas tij, në vend janë dërguar tashmë disa tonë ilaçesh, si dhe furnizime të tjera emergjente dhe strehime të përkohshme për popullsinë e prekur nga kriza.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd