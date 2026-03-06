Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shembet azili i pleqve, humbin jetën 8 persona
Transmetuar më 06-03-2026, 07:26

Tetë persona kanë humbur jetën pas shembjes së një azili pleqsh në qytetin Belo Horizonte, në shtetin Minas Gerais të Brazil, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet për katër persona të zhdukur.

Sipas autoriteteve, ndërtesa katërkatëshe u shemb në orët e para të mëngjesit të së enjtes. Në momentin e incidentit, në godinë ndodheshin gjithsej 29 persona. Përveç azilit të pleqve, në të njëjtën ndërtesë funksiononte edhe një klinikë bukurie.

Departamenti shtetëror i zjarrfikësve në Minas Gerais bëri të ditur se operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë për të gjetur katër persona që dyshohet se janë ende të bllokuar nën rrënoja.

Pamjet e publikuara nga shërbimet e emergjencës tregojnë ndërtesën tërësisht të shembur, ndërsa ekipet e shpëtimit nxorën nga rrënojat një burrë të gjallë dhe e transportuan me barelë, nën brohoritjet e banorëve të zonës.

Autoritetet njoftuan se tetë persona të tjerë janë shpëtuar dhe janë dërguar në spitalet lokale për trajtim. Mes të shpëtuarve ndodhet edhe një fëmijë dyvjeçar, i cili u nxor nga rrënojat i vetëdijshëm dhe në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.

Ndërkohë, nëntë persona të tjerë u nxorën nga ndërtesa me ndihmën e banorëve vendas. Ata përfshinin dy anëtarë të stafit dhe shtatë të moshuar që ndodheshin në një pjesë të godinës që nuk u shemb.

Shkaqet e shembjes së ndërtesës janë ende nën hetim. Zëdhënësi i zjarrfikësve, Enjike Barcelos, deklaroi për mediat se objekti kishte të gjitha lejet e nevojshme për funksionim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...