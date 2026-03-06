Shembet azili i pleqve, humbin jetën 8 persona

Tetë persona kanë humbur jetën pas shembjes së një azili pleqsh në qytetin Belo Horizonte, në shtetin Minas Gerais të Brazil, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet për katër persona të zhdukur.
Sipas autoriteteve, ndërtesa katërkatëshe u shemb në orët e para të mëngjesit të së enjtes. Në momentin e incidentit, në godinë ndodheshin gjithsej 29 persona. Përveç azilit të pleqve, në të njëjtën ndërtesë funksiononte edhe një klinikë bukurie.
Departamenti shtetëror i zjarrfikësve në Minas Gerais bëri të ditur se operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë për të gjetur katër persona që dyshohet se janë ende të bllokuar nën rrënoja.
Pamjet e publikuara nga shërbimet e emergjencës tregojnë ndërtesën tërësisht të shembur, ndërsa ekipet e shpëtimit nxorën nga rrënojat një burrë të gjallë dhe e transportuan me barelë, nën brohoritjet e banorëve të zonës.
Autoritetet njoftuan se tetë persona të tjerë janë shpëtuar dhe janë dërguar në spitalet lokale për trajtim. Mes të shpëtuarve ndodhet edhe një fëmijë dyvjeçar, i cili u nxor nga rrënojat i vetëdijshëm dhe në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.
Ndërkohë, nëntë persona të tjerë u nxorën nga ndërtesa me ndihmën e banorëve vendas. Ata përfshinin dy anëtarë të stafit dhe shtatë të moshuar që ndodheshin në një pjesë të godinës që nuk u shemb.
Shkaqet e shembjes së ndërtesës janë ende nën hetim. Zëdhënësi i zjarrfikësve, Enjike Barcelos, deklaroi për mediat se objekti kishte të gjitha lejet e nevojshme për funksionim.
O desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte deixou pelo menos quatro mortos nesta quinta-feira (5), enquanto bombeiros trabalham nas buscas por outros oito desaparecidos.#BeloHorizonte #Desabamento #MinasGerais #Tragédia #Resgate pic.twitter.com/01OW6BZBmi
— Tv Difusora Se (@tvdifusorase) March 6, 2026
Desabamento em lar de idosos deixa mortos e feridos em Belo Horizonte
🎥O Tempo#vgnoticias#BeloHorizonte#MinasGerais#Desabamento pic.twitter.com/x9NCC2Ga1H
— VGN – Jornalismo com Credibilidade (@VGNoticias) March 5, 2026
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd