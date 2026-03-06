Mot i qëndrueshëm, parashkimi për sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 06-03-2026, 07:13
Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare përgjatë relieveve malore të vendit dhe zonën e jugut.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s.
Në det do të ketë valëzim të forcës 1-2 ballë.
