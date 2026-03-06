Arrestohet sërish Britney Spears

Britney Spears përballet me telashe të reja ligjore në Kaliforni. Më 5 mars 2026, këngëtarja 44-vjeçare u arrestua nga autoritetet në Ventura County, pasi dyshohet se ka drejtuar automjetin nën ndikimin e alkoolit. Sipas raportimeve të Daily Mail, ndalimi ndodhi rreth orës 21:30 të mbrëmjes së të mërkurës.
Zyra e Sherifit konfirmoi se Spears u mbajt përkohësisht në paraburgim dhe u lirua mëngjesin e së enjtes.
Ky incident vjen pas një tjetër shkeljeje të raportuar më 12 shkurt, kur ajo u fotografua duke folur në telefon gjatë drejtimit të SUV-it të saj në Los Angeles — një veprim i ndaluar nga ligji në Kaliforni.
Ngjarja ka rikthyer vëmendjen e mediave dhe fansave, duke shtuar një tjetër episod në serinë e polemikave që kanë shoqëruar jetën personale të Spears vitet e fundit.
