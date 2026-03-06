Horoskopi ditor i Paolo Fox, e premte 6 mars 2026

Më poshtë gjeni pasqyrën astrologjike për ditën e premte, 6 mars 2026, sipas Paolo Fox, për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin e çdo shenje të zodiakut
Dashi
Është një periudhë ku mund të dallosh më qartë se kush është vërtet i rëndësishëm për ty. Venusi hyn zyrtarisht në shenjën tënde, por kjo ditë mund të duket paksa e paqartë për shkak të ndikimit të Hënës përballë. Fundjava do të jetë interesante për të kuptuar sa shumë vlen për ty një person. Si shenjë zjarri, në dashuri të pëlqen sfida dhe përballja, por nëse dikush të kërkon dhe pret më shumë vëmendje nga ty, ndoshta është momenti të ulësh pak mburojën. Fundjava ndihmon për të sqaruar ndjenja që gjatë javës dukeshin të paqarta.
Në këtë periudhë ndjen se diçka po lëviz brenda teje. Humori mund të jetë i paqëndrueshëm dhe të bëhesh më impulsiv se zakonisht. Brenda teje rritet dëshira për të kuptuar kush ka vërtet rëndësi dhe sa je gati të investosh emocionalisht. Të pëlqejnë sfidat dhe pasioni, por tani mund të kuptosh se jo gjithmonë duhet të luftosh për të fituar.
Demi
Kam folur për një periudhë rilindjeje dhe një moment force, dhe jemi vetëm në fillim të një faze rikuperimi që duhet ta shfrytëzosh deri në qershor. Jo sepse pjesa e dytë e vitit do të jetë e tensionuar, por sepse tani hidhen hapat më të rëndësishëm. Kjo ditë është relativisht neutrale, ndërsa të shtunën dhe të dielën mund të lindin disa tensione të vogla. Në këtë periudhë është e rëndësishme të rikuperosh energjinë, sepse javët e fundit kanë qenë të lodhshme.
Po hyn në një fazë rindërtimi konkret, me hapa të vegjël por të rëndësishëm. Pas një periudhe të rëndë ku je ndjerë nën presion, tani mund të rimarrësh forcën dhe të riorganizosh prioritetet. Dita kalon pa tronditje të mëdha, ndërsa në fundjavë mund të ndjesh pak nervozizëm të përkohshëm. Megjithatë brenda teje po rritet një vendosmëri e re, sepse e di që ajo që ndërton tani do të ketë ndikim afatgjatë.
Binjakët
Nga sot mund të mbështetesh në një ndikim shumë të mirë të Venusit dhe kjo është një shenjë interesante. Edhe pse çështjet e punës dhe financave nuk janë stabilizuar plotësisht dhe ndryshimet e fundit të kanë sjellë njëkohësisht entuziazëm dhe ankth, në planin sentimental gjithçka mund të hapet dhe të marrë një drejtim të ri. Shumë gjëra varen nga mënyra se si vendos të veprosh.
Emocionet rikthehen në qendër të vëmendjes dhe sjellin një ndjesi lehtësimi që kohët e fundit kishte munguar. Në punë mund të ketë ende pikëpyetje dhe disa pasiguri financiare të bëjnë më reflektues, por në marrëdhëniet personale hapen mundësi të reja. Ke dëshirë të komunikosh, të ndash mendime dhe të përjetosh emocione të reja. Njohjet e reja mund të sjellin entuziazëm, ndërsa në lidhjet ekzistuese mund të rikthesh harmoninë.
Gaforrja
Me këtë Hënë kundër, sot është e lehtë të lindin diskutime ose të mos ndihesh në formën më të mirë. Megjithatë e shtuna dhe e diela do të jenë dy ditë shumë të rëndësishme, prandaj këshilla është të mos reagosh menjëherë ndaj çdo situate. Nëse ka diçka që nuk shkon, më mirë shtyje një diskutim për 24 orë. Ky qiell është veçanërisht i favorshëm për punën. Ky është një muaj shumë i rëndësishëm për marrëveshje dhe negociata, sepse Merkuri, Marsi dhe Jupiteri janë në pozicion të mirë.
Sot mund të ndihesh më i ndjeshëm dhe të reagosh më shpejt ndaj situatave që zakonisht do t’i linit të kalonin pa reagim. Është më mirë të marrësh kohë për të vëzhguar situatat para se të futesh në polemika. Fundjava sjell më shumë qartësi mendore dhe të ndihmon të rregullosh mendimet. Në punë ka energji pozitive që favorizojnë marrëveshje dhe bashkëpunime, dhe aftësia jote për të kuptuar të tjerët bëhet një avantazh i madh.
Luani
Sot është momenti për të folur, sidomos nëse mendon se dikush po të sfidon ose po të vë në provë. Shenjat e zjarrit në dashuri shpesh kërkojnë sfidën dhe konkurrencën. Nuk të tërheq një person që nuk reagon fare, ndaj në këtë periudhë mund të ndihesh i provokuar në krenarinë tënde. E shtuna dhe e diela mund të jenë pak më të dobëta nga ana fizike, prandaj sot përpiqu të mos e lodhësh shumë veten.
Ke nevojë të ndihesh i përfshirë dhe i stimuluar në marrëdhënie. Kur dikush të sfidon, kjo ndez brenda teje një energji që të bën më të fortë dhe më magnetik. Më mirë të sqarosh menjëherë atë që të shqetëson, në mënyrë që të hysh në fundjavë me më pak tension. Nëse i menaxhon mirë energjitë dhe zgjedh me kujdes përballjet, mund të mbrosh si qetësinë emocionale ashtu edhe mirëqenien fizike.
Virgjëresha
Në punë mund të ndihesh i pasigurt, por duhet të kujtosh se shpesh problemet nuk varen nga ty. Njerëzit e kësaj shenje zakonisht bëjnë maksimumin dhe kur gjërat nuk funksionojnë, shpesh është për shkak të faktorëve të jashtëm ose të kohës që duhet për të parë rezultatet. Me kalimin e muajve do të ketë zhvillime të rëndësishme. Maji, për shembull, pritet të jetë një muaj shumë i fortë. Ndërkohë kjo fundjavë nis mirë për ndjenjat, sepse nga sot Venusi nuk është më kundër teje.
Në punë mund të duket sikur gjërat ecin ngadalë dhe kjo të bezdis, sepse kur angazhohesh pret rezultate konkrete. Në realitet jo gjithçka varet nga përpjekjet e tua: ka procese që kërkojnë kohë dhe bashkëpunim nga të tjerët. Me kalimin e javëve do të shohësh lëvizje më të qarta dhe mundësi për t’u afirmuar. Në planin sentimental atmosfera bëhet më e lehtë dhe fundjava mund të sjellë momente të bukura ose sqarime pozitive në marrëdhënie.
Peshorja
Në këtë muaj mars duhet të kuptosh mirë se cilët janë aleatët e tu të vërtetë. Nëse së fundmi ke fituar një sfidë, nga njëra anë mund të ndihesh i kënaqur, por jo plotësisht. Mund të duket sikur nuk ke marrë gjithë vlerësimin që prisje, ose sikur gjithçka varet ende nga përgjigjja e dikujt tjetër. Mund të ketë edhe disa paqartësi në një marrëveshje apo kontratë. Në dashuri është e rëndësishme të rikthehet një marrëveshje dhe një mirëkuptim, sepse marrëdhëniet sentimentale dhe raportet me persona nga e kaluara gjatë këtij muaji duhet të trajtohen me kujdes.
E ndjen se disa gjëra nuk janë sqaruar deri në fund. Edhe një fitore e fundit mund të lërë një shije të hidhur nëse nuk ndihesh plotësisht i vlerësuar. Mund të kesh marrë një përgjegjësi të mirë në punë, por ankthi që vjen me të është pothuajse sa kënaqësia. Në marrëdhëniet profesionale kërkohet më shumë qartësi për rolet dhe kushtet, në mënyrë që të shmangen keqkuptimet në të ardhmen. Në dashuri ndjen nevojën për dialog të sinqertë, sidomos nëse ka pasur largime ose çështje të pazgjidhura nga e kaluara.
Akrepi
Hëna po afrohet drejt shenjës tënde dhe gjatë fundjavës do të ndikojë drejtpërdrejt tek ti. Pse të mos organizosh diçka të bukur deri të dielën? Ky është gjithashtu një qiell shumë i rëndësishëm për çështjet e punës: Merkuri, Marsi dhe Jupiteri janë në pozicion shumë të favorshëm. Kulmi i energjisë pritet rreth datës 17 mars, ndaj ke ende kohë për të vepruar. Në dashuri yjet janë neutralë, por jo problematikë apo negativë.
Po afrohesh drejt ditëve që mund të të japin më shumë dukshmëri dhe energji. Ndihesh më i sigurt në menaxhimin e situatave profesionale: idetë, strategjia dhe vendosmëria bashkohen në mënyrë efektive. Shfrytëzo fundjavën për të nisur një projekt ose për të bërë diçka që të entuziazmon. Në dashuri klima është e qetë dhe pa tensione të veçanta, gjë që të lejon të reflektosh me qartësi për ndjenjat e tua.
Shigjetari
Një lajm i mirë: nga sot edhe Venusi bëhet i favorshëm. Mund të ketë ende disa tensione të vogla që lidhen me paratë, financat ose çështje ligjore. Merkuri vazhdon të krijojë disa pengesa, por ndikimi i tij është i lehtë dhe kalimtar. Mund të ketë disa mosmarrëveshje në një kompani, për çështje rolesh apo pronësie. Mos u shqetëso: dashuria mund të rikthehet në plan të parë. Nëse është tashmë në jetën tënde, përpiqu të organizosh diçka të bukur në ditët e ardhshme.
Atmosfera emocionale përmirësohet dhe rikthen entuziazmin. Pas disa komplikimeve praktike ose burokratike, tani mund të shohësh përtej tensioneve financiare dhe të fokusohesh te gjërat që të bëjnë të lumtur. Në punë kërkohet dialog për të zgjidhur disa detaje, por janë çështje që mund të rregullohen me pak durim. Në zemër rritet dëshira për të ndarë përvoja, për të udhëtuar dhe për të ndërtuar plane interesante.
Bricjapi
Sot duhet të largosh atë tension që herë pas here bëhet pjesë e jetës tënde. Shpesh merr mbi vete shumë përgjegjësi dhe kjo të bën të ndihesh sikur gjithçka bëhet kaotike. Kjo e premte mund të mos jetë shumë e kënaqshme, por e shtuna dhe e diela do të jenë ditë të mira për rikuperim. Ndjenjat gjatë këtij muaji mars duhet të vlerësohen me kujdes, pavarësisht situatës ku ndodhesh.
Mund të ndihesh i rënduar nga detyrimet dhe pritshmëritë, sikur gjithçka varet nga aftësia jote për të përballuar situatat. Sot mund të ndjesh nervozizëm ose lodhje mendore, por fundjava sjell një rikuperim gradual. Në marrëdhëniet emocionale lind nevoja për të kuptuar sa i përfshirë je dhe çfarë dëshiron vërtet. Vendosja e qartësisë brenda vetes do të ndihmojë edhe në vendimet e ardhshme.
Ujori
Shfrytëzo këtë të premte, sepse të shtunën dhe të dielën mund të ndjesh pak rënie energjie. Në këtë periudhë po punon shumë dhe shpesh duket sikur tensionet më të mëdha lindin mes të dielës dhe të hënës. Megjithatë ky mbetet një horoskop i mirë, me mundësi fitoreje dhe risi. Ti nuk kënaqesh lehtë: vlerësimet dhe duartrokitjet të bëjnë mirë, por nuk janë qëllimi yt kryesor. Sot mund të bësh një gjë, nesër një tjetër, sepse mendja jote është gjithmonë e orientuar drejt horizonteve të reja.
Je në një periudhë shumë kreative dhe mendërisht aktive. Je gjithmonë gati të ndryshosh drejtim kur ndjen se një projekt nuk të frymëzon më. Angazhimi që po bën është i madh dhe trupi mund të kërkojë pak pushim gjatë fundjavës. Tensionet që shfaqen në fillim të javës shpesh vijnë nga dallime idesh, sepse vizioni yt është më përpara se ai i të tjerëve. Vlerësimet janë të bukura, por për ty më e rëndësishme është liria për të krijuar dhe për të eksperimentuar.
Peshqit
Kjo fundjavë duket shumë e mirë. Të shtunën dhe të dielën Venusi është intrigues, Merkuri ndodhet në shenjën tënde, Marsi në hapësirën tënde astrologjike dhe Jupiteri është në pozicion shumë të favorshëm. Ky muaj mars mund të sjellë shumë mundësi edhe në punë dhe pjesa e dytë e tij do të jetë edhe më e rëndësishme. Mund të të vijë një ide shumë e mirë pikërisht të dielën. Kreativiteti rritet dhe një intuitë e fortë mund të hapë perspektiva të reja.
Po afrohesh drejt ditëve plot frymëzim dhe energji. Planetët mbështesin iniciativat e tua dhe e bëjnë komunikimin tënd më të fuqishëm. Në punë mund të marrësh rezultate interesante dhe të nisësh projekte që do të zhvillohen në javët në vijim. Tani është momenti të ndjekësh intuitën dhe atë që ndjen brenda vetes, pa u ndalur nga dyshimet.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
