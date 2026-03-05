Trump: Pas Iranit e ka radhën Kuba!

SHBA – Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se, pas përplasjes me Iranin, mund të vijë edhe rënia e regjimit në Kubë. Në një intervistë për Politico, ai u shpreh se presioni i vendosur nga Shtetet e Bashkuara po ndikon drejtpërdrejt në situatën politike të ishullit.
Trump tha se administrata e tij ka ndërprerë furnizimet me naftë dhe mbështetjen financiare që Kuba merrte nga Venezuela, duke shtuar se kjo ka përkeqësuar situatën ekonomike në vend. Sipas tij, qeveria kubane po kërkon tashmë të arrijë një marrëveshje me SHBA-në.
Presidenti amerikan konfirmoi gjithashtu se Uashingtoni është në kontakt me autoritetet kubane ndërsa paqëndrueshmëria në ishull po rritet, veçanërisht pas zhvillimeve politike në Venezuelë dhe arrestimit të liderit venezuelian Nicolás Maduro.
Duke folur edhe për konfliktin me Iranin, Trump theksoi se SHBA synon të ketë ndikim në formësimin e udhëheqjes së ardhshme të vendit pas luftës. Ai u shpreh se Uashingtoni do të punojë për të mbështetur një udhëheqje që, sipas tij, do të ndërtojë një Iran të fortë, por pa armë bërthamore.
Në të njëjtën intervistë, Trump kritikoi edhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe gjigantin e teknologjisë Anthropic, ndërsa hodhi poshtë shqetësimet për ndikimin e konfliktit me Iranin në çmimet e energjisë dhe rezervat ushtarake të SHBA-së
