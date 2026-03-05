Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Big Brother VIP Albania 5: Gimbo dhe Selin martohen brenda shtëpisë, shkëmbejnë puthje dhe emocione
Transmetuar më 05-03-2026, 22:52

Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5, DJ Gimbo dhe Selin Bollati kurorëzuan marrëdhënien e tyre me një martesë simbolike. Ceremonia u celebrua nga banori Mateo Borri, ndërsa çifti i tha “PO” njëri-tjetrit dhe shkëmbeu puthje në buzë, duke krijuar një moment të veçantë dhe emocional.

Edhe pse Rogert Sterkaj tentoi të ndërhynte dhe të prishej dasma, Gimbo dhe Selin e injoruan ndërprerjen dhe shijuan momentin me njëri-tjetrin.

Selin i bëri Gimbos një dedikim të ndjerë, duke i premtuar jetë të lumtur së bashku, ndërsa Gimbo u përlot nga fjalët e saj. Ahengu vazhdoi me vallëzim dhe performancë të Artjola Toska, duke e kthyer ceremoninë në një nga momentet më të bukura të sezonit.

